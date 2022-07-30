Луганські партизани біля Сватового знищили "шафку" керування залізницею, підвезення боєприпасів для рашистів - ускладнено
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Луганські партизани працюють - біля Сватового спалили розподільчу коробку керування залізничною дорогою. Підвезення залізницею боєприпасів для рашистів на фронт тепер ускладнено. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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За словами Гайдая, цієї ночі «добрі люди» знищили «шафку» керування залізничною дорогою біля окупованого Сватового.
Невідомі патріоти спалили розподільчу коробку, яка керує світлофорами, переїздами, також від неї залежить і саме живлення залізниці.
"Раніше орки використовували Луганську залізницю для підвезення боєприпасів на фронт. Раніше… Склади злітають у повітря, залізниця тепер у сплячому режимі…не щастить окупантам", - резюмував Гайдай.
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