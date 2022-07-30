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Луганські партизани біля Сватового знищили "шафку" керування залізницею, підвезення боєприпасів для рашистів - ускладнено

Луганські партизани біля Сватового знищили "шафку" керування залізницею, підвезення боєприпасів для рашистів - ускладнено

Київ • УНН

 • 147534 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Луганські партизани працюють - біля Сватового спалили розподільчу коробку керування залізничною дорогою. Підвезення залізницею боєприпасів для рашистів на фронт тепер ускладнено. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Деталі

За словами Гайдая, цієї ночі «добрі люди» знищили «шафку» керування залізничною дорогою біля окупованого Сватового.
Невідомі патріоти спалили розподільчу коробку, яка керує світлофорами, переїздами, також від неї залежить і саме живлення залізниці.

"Раніше орки використовували Луганську залізницю для підвезення боєприпасів на фронт. Раніше… Склади злітають у повітря, залізниця тепер у сплячому режимі…не щастить окупантам", - резюмував Гайдай.

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