Луганские партизаны возле Сватового уничтожили "шкафчик" управления железной дорогой, подвоз боеприпасов для рашистов - затруднен

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По словам Гайдая, этой ночью «добрые люди» уничтожили «шкафчик» управление железной дорогой у оккупированного Сватового.

Неизвестные патриоты сожгли распределительную коробку, управляющую светофорами, переездами, также от нее зависит и само питание железной дороги.

"Раньше орки использовали Луганскую железную дорогу для подвоза боеприпасов на фронт. Ранее… Склады взлетают в воздух, железная дорога теперь в спящем режиме…не везет оккупантам", - резюмировал Гайдай.

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