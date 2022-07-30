Луганские партизаны возле Сватового уничтожили "шкафчик" управления железной дорогой, подвоз боеприпасов для рашистов - затруднен
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Луганские партизаны работают – возле Сватового сожгли распределительную коробку управления железной дорогой. Подвоз по железной дороге боеприпасов для рашистов на фронт теперь затруднен. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
Детали
По словам Гайдая, этой ночью «добрые люди» уничтожили «шкафчик» управление железной дорогой у оккупированного Сватового.
Неизвестные патриоты сожгли распределительную коробку, управляющую светофорами, переездами, также от нее зависит и само питание железной дороги.
"Раньше орки использовали Луганскую железную дорогу для подвоза боеприпасов на фронт. Ранее… Склады взлетают в воздух, железная дорога теперь в спящем режиме…не везет оккупантам", - резюмировал Гайдай.
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