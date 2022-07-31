Гайдай: враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение для наступления на Бахмут
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение ради наступления на Бахмут и близлежащие населенные пункты на границе Луганской и Донецкой области. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
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"Попытки продвинуться вглубь российская армия поддерживает авиационными ударами. Такими действиями оккупанты пытаются создать дополнительное давление на оборону украинцев. Враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение ради наступления на Бахмут и близлежащие населенные пункты на границе Луганщины и Донетчины. Пехоту россиян поддерживают штурмовая и армейская авиация. Так, вблизи семи городов и сел в течение 30 июля зафиксированы авиаудары", - отметил Гайдай.
Детали
Он подчеркнул, что противник сосредотачивает усилия на поражении военных объектов и элементов инфраструктуры, оставляет населенные пункты без газа и света.
Позиции украинских войск обстреляны вдоль всей линии столкновения.
Нанесены четыре ракетных удара, проведено 15 артиллерийских обстрелов, еще три – с применением минометов, пять раз врагом использованы системы залпового огня, проведены три танковые атаки.
"Россияне хотят сковать действия обороны, чтобы у нас не было возможности проводить ротацию или усиливать другие направления. Также вчера наши бойцы обнаружили и обезвредили одну из разведывательных групп россиян. В то же время авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия для поддержки действий наземных групп. Впрочем, наступление врага отражено сразу по нескольким направлениям, между тем в Северодонецке, где уже полтора месяца обещают отремонтировать электроснабжение, наконец-то заработал первый телевизор, который расположен на борту автомобиля, который передвигается по местам скопления населения, транслирует только один канал, который пожелает оккупационная власть, и работает нерегулярно", - рассказал глава ОВА.
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