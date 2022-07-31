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Гайдай: враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение для наступления на Бахмут

Гайдай: враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение для наступления на Бахмут

Киев • УНН

 • 115501 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение ради наступления на Бахмут и близлежащие населенные пункты на границе Луганской и Донецкой области. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.

Цитата

"Попытки продвинуться вглубь российская армия поддерживает авиационными ударами. Такими действиями оккупанты пытаются создать дополнительное давление на оборону украинцев. Враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение ради наступления на Бахмут и близлежащие населенные пункты на границе Луганщины и Донетчины. Пехоту россиян поддерживают штурмовая и армейская авиация. Так, вблизи семи городов и сел в течение 30 июля зафиксированы авиаудары", - отметил Гайдай.

Детали

Он подчеркнул, что противник сосредотачивает усилия на поражении военных объектов и элементов инфраструктуры, оставляет населенные пункты без газа и света.

Позиции украинских войск обстреляны вдоль всей линии столкновения.

Нанесены четыре ракетных удара, проведено 15 артиллерийских обстрелов, еще три – с применением минометов, пять раз врагом использованы системы залпового огня, проведены три танковые атаки.

"Россияне хотят сковать действия обороны, чтобы у нас не было возможности проводить ротацию или усиливать другие направления. Также вчера наши бойцы обнаружили и обезвредили одну из разведывательных групп россиян. В то же время авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия для поддержки действий наземных групп. Впрочем, наступление врага отражено сразу по нескольким направлениям, между тем в Северодонецке, где уже полтора месяца обещают отремонтировать электроснабжение, наконец-то заработал первый телевизор, который расположен на борту автомобиля, который передвигается по местам скопления населения, транслирует только один канал, который пожелает оккупационная власть, и работает нерегулярно", - рассказал глава ОВА.

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