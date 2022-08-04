Луганская область: оккупанты отступили с потерями на 14 участках - Гайдай

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“Так, 3 августа оккупанты вынуждены были отступить со значительными потерями на 14 участках, где они пытались улучшить тактическое положение”, – написал Гайдай в Telegram.

Детали

Также в течение прошлых суток врагом выпущены три ракеты, пять раз применена ствольная артиллерия, еще пять – реактивная. Атаки оккупантов поддерживались минометными и танковыми обстрелами. В районах восьми населенных пунктов россияне бомбили с воздуха.

“Они не считают потери, потому что преимущественно погибают жители оккупированных территорий. Россиянам они не нужны на будущее, потому что уже восемь лет население "лнр" является обузой для бюджета рф. Сейчас эти финансовые потери мужчины и отрабатывают”, – добавил он.

Как стало известно, только в Старобельске российские оккупанты отправили на фронт около 80 гражданских мужчин, не успевших эвакуироваться. Ими и пополняется состав штурмовых групп, которые ВСУ регулярно обезвреживаются.

Также оккупанты ежедневно пытаются улучшить тактическое положение за счет мощной работы артиллерии и многочисленных штурмовых действий. У россиян значительные потери, пехоту они восполняют жителями недавно оккупированных городов.

“На оккупированных в 2014 году территориях уже мобилизовали всех, кого можно. Сейчас забирают даже незаменимых шахтеров. Эйфория "асвабаждения" быстро прошла и в недавно захваченных городах и селах. Потому что нужно оправдываться на фронте. Страдают те, кто не успел эвакуироваться в безопасные регионы Украины. Их направляют в военкоматы против воли”, – резюмировал Гайдай.

Дополнение

Из-за большого количества тел погибших людей на территории Луганской области стремительно распространяются инфекционные заболевания.



