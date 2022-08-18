На Луганщині залишається приблизно 350 тисяч жителів – Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. На території Луганської області, де відбувалися бойові дії, зруйновано критичну інфраструктуру і немає умов для повноцінного життя, залишається приблизно 350 тисяч жителів. Про це на брифінгу повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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"Якщо взяти територію Луганської області, яка була підконтрольна Україні після окупації в 2014 році, то орієнтовно там залишається 350 тисяч жителів. В той же час на території, де проходили бойові дії, складна ситуація з критичною інфраструктурою, є проблеми з водою, газом, майбутнім опаленням, ліками та вивозом сміття", – повідомив Гайдай.
За його словами, на Луганщині немає умов для нормального повноцінного житття. Голова ОВА додав, що поки є можливість виїхати з регіону на підконтрольну Україні територію.
"Перший варіант – через дамбу, через Харківську область. Але там лише пішохідний перехід. Другий – через Запорізьку область. І третій варіант більш дороговартісний. Він через рф, потім через балтійські країни. Орієнтовно це коштуватиме близько 300 євро на квитки", – розповів Гайдай.
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У тимчасово окупованих містах Луганщини триває примусова мобілізація. Російські окупанти полюють на молодих батьків поряд із дитячими садочками.