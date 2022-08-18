В Луганской области остается примерно 350 тысяч жителей – Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. На территории Луганской области, где происходили боевые действия, разрушена критическая инфраструктура и нет условий для полноценной жизни, остается примерно 350 тысяч жителей. Об этом на брифинге сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
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"Если взять территорию Луганской области, подконтрольную Украине после оккупации в 2014 году, то ориентировочно там остается 350 тысяч жителей. В то же время на территории, где проходили боевые действия, сложная ситуация с критической инфраструктурой, есть проблемы с водой, газом, будущим отоплением, лекарствами и вывозом мусора", – сообщил Гайдай.
По его словам, в Луганской области нет условий для нормальной полноценной жизни. Глава ОВА добавил, что пока есть возможность выехать из региона на подконтрольную Украине территорию.
"Первый вариант – через дамбу, через Харьковскую область. Но там только пешеходный переход. Второй – через Запорожскую область. И третий вариант более дорогостоящий. Он через рф, затем через балтийские страны. Ориентировочно это будет стоить около 300 евро на билеты", – рассказал Гайдай.
Напомним
Во временно оккупированных городах Луганской области продолжается принудительная мобилизация. Российские оккупанты охотятся на молодых родителей рядом с детскими садами.