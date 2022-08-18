В Луганской области остается примерно 350 тысяч жителей – Гайдай

Детали

"Если взять территорию Луганской области, подконтрольную Украине после оккупации в 2014 году, то ориентировочно там остается 350 тысяч жителей. В то же время на территории, где проходили боевые действия, сложная ситуация с критической инфраструктурой, есть проблемы с водой, газом, будущим отоплением, лекарствами и вывозом мусора", – сообщил Гайдай.

По его словам, в Луганской области нет условий для нормальной полноценной жизни. Глава ОВА добавил, что пока есть возможность выехать из региона на подконтрольную Украине территорию.

"Первый вариант – через дамбу, через Харьковскую область. Но там только пешеходный переход. Второй – через Запорожскую область. И третий вариант более дорогостоящий. Он через рф, затем через балтийские страны. Ориентировочно это будет стоить около 300 евро на билеты", – рассказал Гайдай.

Напомним

Во временно оккупированных городах Луганской области продолжается принудительная мобилизация. Российские оккупанты охотятся на молодых родителей рядом с детскими садами.