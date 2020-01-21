На Луганщині цивільна особа підірвалася на мінному полі – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. За даними розвідки, цивільна особа отримала тяжкі поранення внаслідок підриву на мінному полі на Луганщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні війська продовжують удосконалювати інженерне обладнання своїх позицій вздовж лінії зіткнення та вглиб тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. При цьому, противник використовує протитанкові і протипіхотні міни, у т.ч. заборонені міжнародними конвенціями, та саморобні вибухові пристрої. Зазначені дії окупантів погіршують безпекову ситуацію та посилюють загрозу життю цивільного населення", - сказано у повідомленні.
Так, 18 січня цивільна особа зазнала тяжких поранень внаслідок підриву на мінному полі, встановленому без попереджувальних позначок на місцевості саперами 2 окремої мотострілецької бригади 2 (Луганськ) АК.
Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики з початку року почали активно використовувати безпілотники.