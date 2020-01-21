В Луганской области гражданское лицо подорвалось на минном поле - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. По данным разведки, гражданское лицо получило тяжелые ранения в результате подрыва на минном поле в Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные войска продолжают совершенствовать инженерное оборудование своих позиций вдоль линии соприкосновения и вглубь временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. При этом, противник использует противотанковые и противопехотные мины, в т.ч. запрещенные международными конвенциями, и самодельные взрывные устройства. Указанные действия оккупантов ухудшают ситуацию с безопасностью и усиливают угрозу жизни гражданского населения", - говорится в сообщении.
Так, 18 января гражданское лицо испытало тяжелые ранения в результате подрыва на минном поле, установленном без предупредительных меток на местности саперами 2 отдельной мотострелковой бригады 2 (Луганск) АК.
Напомним, по данным разведки, боевики с начала года начали активно использовать беспилотники.