На Луганщині розпочато провадження стосовно 11 поліцейських за фактом держзради
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Відкрито провадження щодо 11 працівників поліції Луганщини за підозрою у переході на бік Російської Федерації в умовах воєнного стану. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Цитата
"Прокурори Луганської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також державної зради (ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що одинадцять діючих працівників поліції Луганщини в умовах воєнного стану зрадили державі та перейшли на бік Російської Федерації.
"Серед них виконуючий обов’язки начальника одного з районних відділів поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області", - зазначаєтьс в повідомленні.
Доповнення
Керівник Станиці Луганської здав селище російським окупантам.