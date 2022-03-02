Керівник Станиці Луганської здав селище російським окупантам: розпочато розслідування за фактом держзради
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Керівник Станиці Луганської здав селище російським окупантам. Офіс Генерального прокурора інформує про те, що уже розпочато розслыдування, пише УНН.
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“Спеціалізована прокуратура об’єднаних сил розпочала розслідування стосовно керівника Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації та його двох заступників за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)”, - йдеться в повідомленні.
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Встановлено, що вони умисно вчинили та продовжують вчиняти дії, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.
В умовах воєнного стану представники місцевої влади перейшли на бік країни-агресора. Вони надають допомогу окупаційним силам матеріально-технічною базою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо
Мер міста Куп'янськ, який знаходиться на Харківщині, Геннадій Мацегора здав населений пункт російським окупантам.