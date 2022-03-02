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Руководитель Станицы Луганской сдал поселок российским оккупантам: начато расследование по факту госизмены

Киев • УНН

 • 152516 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Руководитель Станицы Луганской сдал поселок российским оккупантам. Офис Генерального прокурора информирует о том, что уже начато расследование, пишет УНН.

Цитата

“Специализированная прокуратура объединенных сил начала расследование в отношении руководителя Станично-Луганской поселкового военно-гражданской администрации и его двух заместителей по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)”, - говорится в сообщении.

Детали

Установлено, что они преднамеренно совершили и продолжают совершать действия, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

В условиях военного положения представители местной власти перешли на сторону страны-агрессора. Они оказывают помощь оккупационным силам материально-технической базой.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним

Мэр города Купянск, который находится в Харьковской области, Геннадий Мацегора сдал населенный пункт российским оккупантам.

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