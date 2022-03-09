В Луганской области начато производство в отношении 11 полицейских по факту госизмены
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Открыто производство в отношении 11 работников полиции Луганской области по подозрению в переходе на сторону Российской Федерации в условиях военного положения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
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"Прокуроры областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовных производствах по фактам действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также государственной измены (ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что одиннадцать действующих работников полиции Луганской области в условиях военного положения предали государство и перешли на сторону Российской Федерации.
"Среди них исполняющий обязанности начальника одного из районных отделов полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Руководитель Станицы Луганской сдал поселок российским оккупантам.