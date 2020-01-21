На Луганщині провели понад 20 обшуків у розслідуванні щодо підкупу виборців на виборах до ВР

Так, 18 січня 2020 року за процесуального керівництва прокуратури Луганської області у рамках кримінального провадження щодо підкупу виборців під час проведення виборів народних депутатів України влітку 2019 року слідчі Лисичанського відділу поліції спільно з Управлінням карного розшуку ГУНП в Луганській області провели 23 обшуки. Слідчі дії пройшли у осіб, які, ймовірно, брали участь у розповсюдженні та передачі грошових коштів виборцям за голосування за одного з кандидатів у народні депутати.

За даними слідства, на той час існувала розгалужена злочинна схема підкупу виборців. Ймовірно, що особи наближені до одного з кандидатів у народні депутати як регіональні представники благодійної організації передавали грошові кошти розповсюджувачам. Вважається, що розповсюджувачі безпосередньо здійснювали підкуп виборців, передаючи їм гроші у розмірі близько 100 грн за голосування на користь одного з кандидатів у народні депутати.

Під час проведення обшуків знайдені та вилучені чорнові записи, списки осіб причетних до злочинної схеми, агітаційна література та комп’ютерна техніка.

Наразі в кримінальному провадженні призначено проведення експертиз. Надається оцінка діям вказаних осіб та вирішується питання щодо наявності ознак організованої злочинної групи.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія затвердила обсяг коштів державного бюджету для проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область).