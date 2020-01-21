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В Луганской области провели более 20 обысков в расследовании подкупа избирателей на выборах в ВР

Киев • УНН

 • 12779 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В Луганской области провоохранители провели 23 обыска в расследовании подкупа избирателей на выборах в Верховную Раду, прошедших 21 июля 2019 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В Луганской области провели более 20 обысков в расследовании подкупа избирателей на выборах в ВР

Так, 18 января 2020 года под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области в рамках уголовного производства относительно подкупа избирателей во время проведения выборов народных депутатов Украины летом 2019 года следователи Лисичанского отдела полиции совместно с Управлением уголовного розыска ГУНП в Луганской области провели 23 обыска. Следственные действия прошли у лиц, которые, вероятно, участвовали в распространении и передаче денежных средств избирателям за голосование за одного из кандидатов в народные депутаты.

По данным следствия, в то время существовала разветвленная преступная схема подкупа избирателей. Вероятно, что лица приближенные к одному из кандидатов в народные депутаты как региональные представители благотворительной организации передавали денежные средства распространителям. Считается, что распространители непосредственно осуществляли подкуп избирателей, передавая им деньги в размере около 100 грн за голосование в пользу одного из кандидатов в народные депутаты.

Во время проведения обысков найдены и изъяты черновые записи, списки лиц, причастных к преступной схеме, агитационная литература и компьютерная техника.

Сейчас в уголовном производстве назначено проведение экспертиз. Дается оценка действиям указанных лиц и решается вопрос о наличии признаков организованной преступной группы.

Напомним, Центральная избирательная комиссия утвердила объем средств государственного бюджета для проведения промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 179 (Харьковская область).

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