На Луганщині палають міста Попасна, Рубіжне та Сєввєродонецьк після обстрілів окупантами
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Російські окупанти продовжують обстрілювати мирне населення на Луганщині. Через обстріли палають зруйновані російським окупантом міста Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк, інформує УНН з посиланням на ДСНС.
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Повідомляється, що в регіоні багато спалених багатоповерхівок, зруйнованих приватних житлових будинків, а на вулицях нерозірвані снаряди.
Жителі Луганської області не мають можливості купити воду, їжу, у деяких немає світла та зв’язку. Мешканці змушені постійно ховатися в підвалах. Військові агресори обстрілюють вулиці, не дозволяючи залишити сховище.
Окупанти цілеспрямовано обстрілюють міста і села Луганщини, через що, на жаль, маємо загиблих та постраждалих серед мирного населення.
Додамо
Російські окупанти сьогодні обстріляли окуповане місто Донецьк. Повідомлялося про загибель 20 осіб та 28 постраждалих.