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Бомбардування Донецька: у Міноборони заявили, що ракета, яка влучила у місто, могла бути лише російською

Бомбардування Донецька: у Міноборони заявили, що ракета, яка влучила у місто, могла бути лише російською

Київ • УНН

 • 454429 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Ракета, яка вранці, 14 березня влучила по Донецьку, могла бути лише російською. Про це під час брифінгу заявив офіцер Центру оперативного інформування Міністерства оборони України Леонід Матюхін, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ви вже зустріли таку інформацію, що у Донецьку впала ракета чи інший боєприпас… Хочу сказати, що це однозначно російська ракета чи якийсь інший боєприпас”, – наголосив Матюхін.

Деталі

Він також нагадав про те, що російська пропаганда упродовж восьми років розповідала про те, як українські Збройні сили обстрілюють Донецьк та інші міста.

“Ви елементарно можете подивитися на те, як виглядає сьогодні Донецьк після цих 8 років, і можете подивитися на Харків та Маріуполь, які російські окупаційні війська обстрілюють протягом уже понад двох тижнів”, – зауважив речник.

Додамо

Раніше низка російських ЗМІ поширила повідомлення про те, що по центру Донецька в понеділок завдано удару із застосуванням ракетного комплексу "Точка-У". Повідомлялося про загибель 20 осіб та 28 постраждалих.

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