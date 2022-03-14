Бомбардировка Донецка: в Минобороны заявили, что ракета, которая попала в город, могла быть только русской
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Ракета, которая утром, 14 марта попала по Донецку, могла быть только русской. Об этом во время брифинга заявил офицер Центра оперативного информирования Министерства обороны Украины Леонид Матюхин, передает корреспондент УНН.
Цитата
“Вы уже встретили такую информацию, что в Донецке упала ракета или иной боеприпас... Хочу сказать, что это однозначно российская ракета или какой-то другой боеприпас”, - подчеркнул Матюхин.
Детали
Он также напомнил о том, что российская пропаганда на протяжении восьми лет рассказывала о том, как украинские Вооруженные силы обстреливают Донецк и другие города.
“Вы элементарно можете посмотреть на то, как выглядит сегодня Донецк после этих 8 лет, и можете посмотреть на Харьков и Мариуполь, которые российские оккупационные войска обстреливают в течение уже более двух недель”, - отметил спикер.
Добавим
Ранее ряд российских СМИ распространили сообщение о том, что по центру Донецка в понедельник нанесен удар с применением ракетного комплекса "Точка-У". Сообщалось о гибели 20 человек и 28 пострадавших.