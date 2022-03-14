Бомбардировка Донецка: в Минобороны заявили, что ракета, которая попала в город, могла быть только русской

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“Вы уже встретили такую информацию, что в Донецке упала ракета или иной боеприпас... Хочу сказать, что это однозначно российская ракета или какой-то другой боеприпас”, - подчеркнул Матюхин.

Детали

Он также напомнил о том, что российская пропаганда на протяжении восьми лет рассказывала о том, как украинские Вооруженные силы обстреливают Донецк и другие города.

“Вы элементарно можете посмотреть на то, как выглядит сегодня Донецк после этих 8 лет, и можете посмотреть на Харьков и Мариуполь, которые российские оккупационные войска обстреливают в течение уже более двух недель”, - отметил спикер.

Добавим

Ранее ряд российских СМИ распространили сообщение о том, что по центру Донецка в понедельник нанесен удар с применением ракетного комплекса "Точка-У". Сообщалось о гибели 20 человек и 28 пострадавших.