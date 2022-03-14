В Луганской области горят города Попасная, Рубежное и Северодонецк после обстрелов оккупантами
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Российские оккупанты продолжают обстреливать мирное население Луганской области. Из-за обстрелов горят разрушенные российским оккупантом города Попасная, Рубежное, Северодонецк, информирует УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Сообщается, что в регионе много сожженных многоэтажек, разрушенных частных жилых домов, а на улицах неразорванных снарядов.
Жители Луганской области не имеют возможности купить воду, еду, у некоторых нет света и связи. Жильцы вынуждены постоянно прятаться в подвалах. Военные агрессоры обстреливают улицы, не позволяя покинуть хранилище.
Оккупанты целенаправленно обстреливают города и села Луганской области, из-за чего, к сожалению, имеем погибших и пострадавших среди мирного населения.
Добавим
Российские оккупанты сегодня обстреляли оккупированный город Донецк. Сообщалось о гибели 20 человек и 28 пострадавших.