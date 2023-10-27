На Луганщині окупанти вивозять людей із села Березове. Розгортатимуть там військове містечко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У тимчасово окупованому селі Березове Луганської області російські окупанти вивозять людей без їхньої згоди, вони планують там облаштувати військове містечко. В окупованих селах Луганщини через ворожі обстріли люди майже весь час ховаються у підвалах. Про це повідомив голова ОВА Артем Лисогор, інформує УНН.
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“Із Березового місцеве населення без їхньої згоди окупанти вивозять під виглядом евакуації. У самому населеному пункті росіяни планують розгорнути військове містечко. На в’їздах до села облаштований блокпост загарбників. Потрапити туди цивільним тепер не можна”, - написав він у Telegram.
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Також Лисогор зазначив, що деокуповані села Невське та Білогорівка, щодня знаходяться під ворожим вогнем артилерії та мінометів.
“Місцеве населення майже весь час ховається у підвалах», – зазначив очільник Луганщини.
Додамо
Очільник ОВА повідомив, що у так званій «лнр» росіяни продовжують вручати повістки шахтарям. У Хрустальному, Ровеньках та Сорокиному вони вже отримують запорошення до військкомату.
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