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На Луганщине оккупанты вывозят людей из села Березовое. Будут разворачивать там военный городок

Киев • УНН

 • 78657 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Во временно оккупированном селе Березовое Луганской области российские оккупанты вывозят людей без их согласия, они планируют там обустроить военный городок. В оккупированных селах Луганщины из-за вражеских обстрелов люди почти все время прячутся в подвалах. Об этом сообщил председатель ОВА Артем Лысогор, информирует УНН.

На Луганщине оккупанты вывозят людей из села Березовое. Будут разворачивать там военный городок

Цитата

“Из Березового местное население без их согласия оккупанты вывозят под видом эвакуации. В самом населенном пункте россияне планируют развернуть военный городок. На въездах в село обустроен блокпост захватчиков. Попасть туда гражданским теперь нельзя”, - написал он в Telegram.

Дополнение

Также Лысогор отметил, что деоккупированные села Невское и Белогоровка, ежедневно находятся под вражеским огнем артиллерии и минометов.

“Местное население почти все время прячется в подвалах», – отметил глава Луганщины.

Добавим

Глава ОВА сообщил, что в так называемой «лнр» россияне продолжают вручать повестки шахтерам. В Хрустальном, Ровеньках и Сорокино они уже получают повестки в военкомат.

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