На Луганщине оккупанты вывозят людей из села Березовое. Будут разворачивать там военный городок
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Во временно оккупированном селе Березовое Луганской области российские оккупанты вывозят людей без их согласия, они планируют там обустроить военный городок. В оккупированных селах Луганщины из-за вражеских обстрелов люди почти все время прячутся в подвалах. Об этом сообщил председатель ОВА Артем Лысогор, информирует УНН.
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“Из Березового местное население без их согласия оккупанты вывозят под видом эвакуации. В самом населенном пункте россияне планируют развернуть военный городок. На въездах в село обустроен блокпост захватчиков. Попасть туда гражданским теперь нельзя”, - написал он в Telegram.
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Также Лысогор отметил, что деоккупированные села Невское и Белогоровка, ежедневно находятся под вражеским огнем артиллерии и минометов.
“Местное население почти все время прячется в подвалах», – отметил глава Луганщины.
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Глава ОВА сообщил, что в так называемой «лнр» россияне продолжают вручать повестки шахтерам. В Хрустальном, Ровеньках и Сорокино они уже получают повестки в военкомат.
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