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На Луганщині окупанти планують створити колективні господарства – розвідка

На Луганщині окупанти планують створити колективні господарства – розвідка

Київ • УНН

 • 56590 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. У Старобільську Луганської області російські окупанти проводять "інвентаризацію" обладнання аграрних компаній для того, щоб створити колективне господарство. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, передає УНН.

Деталі

В тимчасово захопленому Старобільську Луганської області окупаційна влада проводить "інвентаризацію" обладнання місцевих аграрних компаній. Рашисти пояснюють, що кінцева мета цих дій – створення "нового сільськогосподарського підприємства, за принципом колективного господарства".

Колишнім співробітникам пояснюють, що в разі повернення на роботу їхня заробітна плата не перевищуватиме 10 тис. російських рублів, що менше 5 тис. гривень. Ті, хто погодиться на такі умови, мають повернутися на робочі місця до червня і прийняти російське громадянство до вересня.

Нагадаємо

У Сєвєродонецьку російські окупанти застосовують “повзучу” тактику: стріляють з артилерії, скидають авіабомби на позиції українських захисників і намагаються просто “продавлювати” метр за метром.

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