В Луганской области оккупанты планируют создать коллективные хозяйства – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Старобельске Луганской области российские оккупанты проводят "инвентаризацию" оборудования аграрных компаний для того, чтобы создать коллективное хозяйство. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает УНН.
Детали
Во временно захваченном Старобельске Луганской области оккупационные власти проводят "инвентаризацию" оборудования местных аграрных компаний. Рашисты объясняют, что конечная цель этих действий – создание "нового сельскохозяйственного предприятия, по принципу коллективного хозяйства".
Бывшим сотрудникам объясняют, что в случае возвращения на работу их заработная плата не будет превышать 10 тыс. российских рублей, что меньше 5 тыс. гривен. Те, кто согласится на такие условия, должны вернуться на рабочие места до июня и принять российское гражданство до сентября.
Напомним
В Северодонецке российские оккупанты применяют “ползучую” тактику: стреляют из артиллерии, сбрасывают авиабомбы на позиции украинских защитников и пытаются просто “продавливать” метр за метром.