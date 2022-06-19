Гайдай про ситуацію у Сєвєродонецьку: окупанти застосовують "повзучу" тактику
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Зараз у Сєвєродонецьку російські окупанти застосовують “повзучу” тактику: стріляють з артилерії, скидають авіабомби на позиції українських захисників і намагаються просто “продавлювати” метр за метром. Про це в ефірі телемарафону повідомив Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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"Заяви росіян, що вони контролюють Сєвєродонецьк – брехня. Так, вони контролюють більшу частину міста, але не все місто. Зараз вже не ставляться конкретні терміни, а лише задачі – захопити Сєвєродонецьк та перерізати трасу Бахмут-Лисичанск. Постійно поповнюють свої війська, які несуть великі втрати і в техніці, і в особовому складі. Продовжують посилювати резерви в районах Оріхово, Тошківки, Золотого, Комишувахи та Сєвєродонецька. Зараз у них “повзуча” тактика, вони розстрілюють артилерією, скидають авіабомби на позиції наших захисників, кидають в бій особовий склад і намагаються просто “продавлювати” метр за метром", – повідомив Гайдай.
Він також додав, що продовжується евакуація з Гірської громади та Лисичанська. Але про неї не афішують, тому що росіяни обстрілюють і гуманітарні центри, і евакуаційні автобуси. З Сєвєродонецька евакуація поки неможлива.
Нагадаємо
Ситуація в Сєвєродонецьку непроста: ворог серед міста проводить цілодобову повітряну розвідку безпілотниками, корегує вогонь, швидко підлаштовуючись під зміни ЗСУ в оборонних редутах.