Гайдай про ситуацію у Сєвєродонецьку: окупанти застосовують "повзучу" тактику

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"Заяви росіян, що вони контролюють Сєвєродонецьк – брехня. Так, вони контролюють більшу частину міста, але не все місто. Зараз вже не ставляться конкретні терміни, а лише задачі – захопити Сєвєродонецьк та перерізати трасу Бахмут-Лисичанск. Постійно поповнюють свої війська, які несуть великі втрати і в техніці, і в особовому складі. Продовжують посилювати резерви в районах Оріхово, Тошківки, Золотого, Комишувахи та Сєвєродонецька. Зараз у них “повзуча” тактика, вони розстрілюють артилерією, скидають авіабомби на позиції наших захисників, кидають в бій особовий склад і намагаються просто “продавлювати” метр за метром", – повідомив Гайдай.

Він також додав, що продовжується евакуація з Гірської громади та Лисичанська. Але про неї не афішують, тому що росіяни обстрілюють і гуманітарні центри, і евакуаційні автобуси. З Сєвєродонецька евакуація поки неможлива.

Нагадаємо

Ситуація в Сєвєродонецьку непроста: ворог серед міста проводить цілодобову повітряну розвідку безпілотниками, корегує вогонь, швидко підлаштовуючись під зміни ЗСУ в оборонних редутах.



