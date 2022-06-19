Луганська ОВА: ситуація в Сєвєродонецьку дуже непроста

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“За останні півтори доби знайдені тіла двох чоловіків, які загинули від обстрілів росіян в Лисичанську. Руйнування житла по місту збільшується лавиноподібно. Дуже непроста ситуація в Сєвєродонецьку, де ворог серед міста проводить цілодобову повітряну розвідку безпілотниками, корегує вогонь, швидко підлаштовуючись під наші зміни в оборонних редутах. Знову потужно обстріляні райони поблизу мостів. Двічі вдарили по Сєвєродонецькому „Азоту“ — зафіксовані руйнування прохідної та очисних споруд”, — зазначив він.

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Окупанти також обстріляли Лисичанськ, Метьолкіне, Борівське, Білу Гору, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку.

Завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки.

Значні руйнування, як зазначає очільник Луганщини, в населених пунктах Попаснянської і Гірської громад. Зокрема, у Новоіванівці пошкоджено 16 будинків, Миколаївці — дев’ять, Нирковому — шість.

Наші підрозділи відбили штурм в районі Тошківки, як і у напрямках Оріхове — Золоте та Первомайськ — Золоте. Триває штурм у напрямку Оріхове — Гірське.

“У ці хвилини росіяни також ведуть розвідку боєм у напрямку Ниркове — Миколаївка. Спробу просування у напрямку Врубівка — Миколаївка українські військові зупинили”, — додав Гайдай.

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