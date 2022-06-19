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Інститут вивчення війни: російські окупанти просунулися в Сєвєродонецьку

Інститут вивчення війни: російські окупанти просунулися в Сєвєродонецьку

Київ • УНН

 • 200738 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що російські окупанти домоглися незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька, але застопорилися на інших напрямках наступу, передає УНН.

Деталі 

ISW зазначає, що тривають спроби перекрити українські шляхи сполучення на трасі Бахмут-Лисичанськ, наносяться наземні та артилерійські удари по трасі.

Також аналітики додають, що російські окупанти, ймовірно, зіткнуться зі зростаючими втратами особового складу і техніки, що ускладнить спроби відновити наступальні операції в інших критичних точках, оскільки уповільнені бої за Сєвєродонецьк тривають.

Окупанти також намагаються відтіснити ЗСУ від кордону з росією на північ від Харкова, але будь-яких значних успіхів домогтися вони не змогли, що робить їх позиції вразливими для українського контрнаступу.

Нагадаємо 

Інститут дослідження війни (ISW) повідомляє, що командувач ВДВ рф генерал-полковник Андрій Сердюков поплатився своєю посадою за масові втрати в лавах російських десантників.

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