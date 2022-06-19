Інститут вивчення війни: російські окупанти просунулися в Сєвєродонецьку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що російські окупанти домоглися незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька, але застопорилися на інших напрямках наступу, передає УНН.
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ISW зазначає, що тривають спроби перекрити українські шляхи сполучення на трасі Бахмут-Лисичанськ, наносяться наземні та артилерійські удари по трасі.
Також аналітики додають, що російські окупанти, ймовірно, зіткнуться зі зростаючими втратами особового складу і техніки, що ускладнить спроби відновити наступальні операції в інших критичних точках, оскільки уповільнені бої за Сєвєродонецьк тривають.
Окупанти також намагаються відтіснити ЗСУ від кордону з росією на північ від Харкова, але будь-яких значних успіхів домогтися вони не змогли, що робить їх позиції вразливими для українського контрнаступу.
Нагадаємо
Інститут дослідження війни (ISW) повідомляє, що командувач ВДВ рф генерал-полковник Андрій Сердюков поплатився своєю посадою за масові втрати в лавах російських десантників.