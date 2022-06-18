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Інститут вивчення війни: кремль відсторонив командувача ВДВ через великі втрати серед російських десантників

Інститут вивчення війни: кремль відсторонив командувача ВДВ через великі втрати серед російських десантників

Київ • УНН

 • 115675 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Інститут дослідження війни (ISW) повідомляє, що командувач ВДВ рф генерал-полковник Андрій Сердюков поплатився своєю посадою за масові втрати в лавах російських десантників, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Сердюков, який, ймовірно, керував операцією із захоплення Криму у 2014 році, згодом очолював російське військове угруповання в Сирії. В січні цього року — керував контингентом ОДКБ, введений у Казахстан для придушення протестів.

“На Сердюкова поклали відповідальність за низьку ефективність та великі втрати серед російських підрозділів ВДВ, особливо під час операцій у перші тижні після широкомасштабного вторгнення під Києвом”, — йдеться у повідомленні.

На заміну Сердюкову нібито призначили нинішнього начальника штабу Центрального військового округу генерала-полковника Михайла Теплінського, уродженця Донецької області.

“Подальше звільнення та можливі внутрішні чистки вищих російських офіцерів, ймовірно, ще більше погіршать погані можливості російського командування, а також управління та довіру до російських офіцерів”, — додають в ISW.

Нагадаємо 

У селі Бурчак в Запорізькій області виявлено розміщення понад 100 поранених військовослужбовців повітряно-десантних військ росії.

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