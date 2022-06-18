Институт изучения войны: кремль отстранил командующего ВДВ из-за больших потерь среди российских десантников
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Институт исследования войны (ISW) сообщает, что командующий ВДВ рф генерал-полковник Андрей Сердюков поплатился своей должностью за массовые потери в рядах российских десантников, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Сердюков, который, вероятно, руководил операцией по захвату Крыма в 2014 году, впоследствии возглавлял российскую военную группировку в Сирии. В январе этого года — руководил контингентом ОДКБ, введенный в Казахстан для подавления протестов.
“На Сердюкова возложили ответственность за низкую эффективность и большие потери среди российских подразделений ВДВ, особенно во время операций в первые недели после широкомасштабного вторжения под Киевом”, — говорится в сообщении.
На замену Сердюкову якобы назначили нынешнего начальника штаба Центрального военного округа генерала-полковника Михаила Теплинского, уроженца Донецкой области.
“Дальнейшее увольнение и возможные внутренние чистки высших российских офицеров, вероятно, еще больше ухудшат плохие возможности российского командования, а также управление и доверие к российским офицерам”, — добавляют в ISW.
Напомним
В селе Бурчак в Запорожской области обнаружено размещение более 100 раненых военнослужащих воздушно-десантных войск россии.