Институт изучения войны: российские оккупанты продвинулись в Северодонецке
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские оккупанты добились незначительных успехов в окрестностях Северодонецка, но застопорились на других направлениях наступления, передает УНН.
Детали
ISW отмечает, что продолжаются попытки перекрыть украинские пути сообщения на трассе Бахмут-Лисичанск, наносятся наземные и артиллерийские удары по трассе.
Также аналитики добавляют, что российские оккупанты, вероятно, столкнутся с возрастающими потерями личного состава и техники, что усложнит попытки возобновить наступательные операции в других критических точках, поскольку замедленные бои за Северодонецк продолжаются.
Оккупанты также пытаются оттеснить ВСУ от границы с россией к северу от Харькова, но каких-либо значительных успехов добиться они не смогли, что делает их позиции уязвимыми для украинского контрнаступления.
Напомним
Институт исследования войны (ISW) сообщает, что командующий ВДВ рф генерал-полковник Андрей Сердюков поплатился своей должностью за массовые потери в рядах российских десантников.