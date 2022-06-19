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Луганская ОВА: ситуация в Северодонецке очень непростая

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Ситуация в Северодонецке очень непростая. Враг среди города проводит круглосуточную воздушную разведку беспилотниками, корректирует огонь, быстро подстраиваясь под наши изменения в оборонных редутах. Об этом в Telegram написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

“За последние полтора сутки найдены тела двух мужчин, погибших от обстрелов россиян в Лисичанске. Разрушение жилья по городу увеличивается лавинообразно. Очень непростая ситуация в Северодонецке, где враг среди города проводит круглосуточную воздушную разведку беспилотниками, корректирует огонь, быстро подстраиваясь под наши изменения в оборонительных редутах. Снова мощно обстреляны районы вблизи мостов. Дважды ударили по Северодонецкому „Азоту“ — зафиксированы разрушения проходной и очистных сооружений”, — отметил он.

Детали

Оккупанты также обстреляли Лисичанск, Метелкино, Боровское, Белую Гору, Устиновку, Николаевку, Белогоровку.

Нанесли авиационных ударов вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетного удара в районе Верхнекамянки.

Значительные разрушения, как отмечает глава Луганщины, в населенных пунктах Попаснянской и Горной общин. В частности, в Новоивановке повреждено 16 домов, Николаевке — девять, Нырковому — шесть.

Наши подразделения отразили штурм в районе Тошковки, как и в направлениях Орехово — Золотое и Первомайск — Золотое. Идет штурм в направлении Орехово — Горное.

“В эти минуты россияне также ведут разведку боем в направлении Нырково — Николаевка. Попытку продвижения в направлении Врубовка — Николаевка украинские военные остановили”, — добавил Гайдай.

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