Гайдай о ситуации в Северодонецке: оккупанты применяют "ползучую" тактику
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Сейчас в Северодонецке российские оккупанты применяют “ползучую” тактику: стреляют из артиллерии, сбрасывают авиабомбы на позиции украинских защитников и пытаются просто “продавливать” метр за метром. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
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"Заявления россиян, что они контролируют Северодонецк – ложь. Да, они контролируют большую часть города, но не весь город. Сейчас уже не ставятся конкретные сроки, а только задачи – захватить Северодонецк и перерезать трассу Бахмут-Лисичанск. Постоянно пополняют свои войска, которые несут большие потери и в технике, и в личном составе. Продолжают усиливать резервы в районах Орехово, Тошковки, Золотого, Камышевахи и Северодонецка. Сейчас у них "ползучая" тактика, они расстреливают артиллерией, сбрасывают авиабомбы на позиции наших защитников, бросают в бой личный состав и пытаются просто "продавливать" метр за метром", – сообщил Гайдай.
Он также добавил, что продолжается эвакуация из Горной общины и Лисичанска. Но о ней не афишируют, потому что россияне обстреливают и гуманитарные центры, и эвакуационные автобусы. С Северодонецкой эвакуации пока невозможна.
Напомним
Ситуация в Северодонецке непростая: враг посреди города проводит круглосуточную воздушную разведку беспилотниками, корректирует огонь, быстро подстраиваясь под изменения ВСУ в оборонных редутах.