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На Луганщині горів інтернат для людей похилого віку: понад 30 осіб евакуйовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Луганщині сталося загоряння даху будинку інтернату для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.

"За попередньою інформацією, у Троїцькому обласному будинку-інтернаті для осіб похилого віку та інвалідів сталося загоряння даху будівлі. До прибуття працівників ДСНС з будівлі були евакуйовані 35 підопічних осіб, та 1 особа обслуговуючого персоналу. Евакуйованих було розміщено в терапевтичному відділенні Троїцької лікарні. Всі знаходяться у задовільному стані", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що на даний час пожежу локалізовано. На місці події продовжують працювати співробітники слідчо-оперативної групи.

Нагадаємо, на Миколаївщині горіла майстерня.

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