В Луганской области горел интернат для пожилых людей: более 30 человек эвакуированы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Луганской области произошло возгорание крыши дома интерната для престарелых и лиц с инвалидностью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
"По предварительной информации, в Троицком областном доме-интернате для престарелых и инвалидов произошло возгорание крыши здания. До прибытия работников ГСЧС из здания были эвакуированы 35 подопечных лиц, и 1 обслуживающего персонала. Эвакуированные были размещены в терапевтическом отделении Троицкой больницы. Все находятся в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.
Указано, что в настоящее время пожар локализован. На месте происшествия продолжают работать сотрудники следственно-оперативной группы.
Напомним, в Николаевской области горела мастерская.