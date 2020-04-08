В Луганской области горел интернат для пожилых людей: более 30 человек эвакуированы

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 68665 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 81049 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 94247 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 91775 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105352 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 89869 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103241 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106014 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131046 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130344 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Луганской области горел интернат для пожилых людей: более 30 человек эвакуированы

В Луганской области горел интернат для пожилых людей: более 30 человек эвакуированы

Киев  •  УНН

 • 11694 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Луганской области произошло возгорание крыши дома интерната для престарелых и лиц с инвалидностью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

"По предварительной информации, в Троицком областном доме-интернате для престарелых и инвалидов произошло возгорание крыши здания. До прибытия работников ГСЧС из здания были эвакуированы 35 подопечных лиц, и 1 обслуживающего персонала. Эвакуированные были размещены в терапевтическом отделении Троицкой больницы. Все находятся в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Указано, что в настоящее время пожар локализован. На месте происшествия продолжают работать сотрудники следственно-оперативной группы.

Напомним, в Николаевской области горела мастерская.

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