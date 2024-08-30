На Київщині жінка налагодила схему продажу контрафактних цигарок

У Київській області жінка налагодила схему постачання та подальшої реалізації контрафактних тютюнових виробів. Товар та автомобілі, якими його розвозили, були вилучені. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, пише УНН.

Зазначається, що жителька Київщини налагодила постачання контрафактних цигарок в область. Надалі збувала їх через розгалужену мережу пунктів роздрібної торгівлі, зокрема в Бучанському районі Київщини.

Досудове розслідування завершене, жінці повідомлено про підозру, обвинувальний акт скеровано до суду.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповів, що без практичного використання нові інструменти боротьби з нелегальним ринком тютюнової продукції не матимуть належної ефективності.

Свого часу була ідея створення тематичного реєстру щодо виробників. Державна податкова служба надала нам перелік компаній, які мають ліцензію на продаж тютюнової продукції – це понад 50 представників. Далі передбачалося надання компаніями еталонних зразків продукції. Частину інформації ми отримали, але ця робота не знаходить максимально ефективного відгуку, який міг би бути. Крім того, експерти мають всі технічні можливості для проведення скажімо так безпосередніх моніторингових візитів на виробництва. Кроки прості – приїзд спеціалістів, виробництво кількох пачок у їх присутності, оперативного аналізу усіх характеристик на місці (тютюн, пакування, фільтрувальні елементи, інші складові та їх ознаки), висновок тут і зараз. Постанови про призначення експертиз щодо дослідження фактів нелегального виробництва тютюнової продукції зараз надходять у кількості десятків на день, держава повинна мати ясність у цьому питанні