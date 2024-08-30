На Киевщине женщина наладила схему продажи контрафактных сигарет

В Киевской области женщина наладила схему поставки и дальнейшей реализации контрафактных табачных изделий. Товар и автомобили, которыми его развозили, были изъяты. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, пишет УНН.

Отмечается, что жительница Киевщины наладила поставки контрафактных сигарет в область. В дальнейшем сбывала их через разветвленную сеть пунктов розничной торговли, в частности в Бучанском районе Киевской области.

Во время проведения следственных действий детективы БЭБ обнаружили и изъяли почти 17 тыс. пачек незаконно изготовленных сигарет и два автомобиля, которыми транспортировали товар в пункты продажи. Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 1,6 млн грн. - говорится в сообщении Бюро экономической безопасности.

Досудебное расследование завершено, женщине сообщено о подозрении, обвинительный акт направлен в суд.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН рассказал, что без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности.