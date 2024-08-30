На Киевщине женщина наладила схему продажи контрафактных сигарет
Киев • УНН
Женщина наладила поставки и реализацию нелегальных табачных изделий через сеть розничной торговли. Изъято 17 тыс. пачек сигарет и два автомобиля общей стоимостью более 1,6 млн грн.
В Киевской области женщина наладила схему поставки и дальнейшей реализации контрафактных табачных изделий. Товар и автомобили, которыми его развозили, были изъяты. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, пишет УНН.
Отмечается, что жительница Киевщины наладила поставки контрафактных сигарет в область. В дальнейшем сбывала их через разветвленную сеть пунктов розничной торговли, в частности в Бучанском районе Киевской области.
Во время проведения следственных действий детективы БЭБ обнаружили и изъяли почти 17 тыс. пачек незаконно изготовленных сигарет и два автомобиля, которыми транспортировали товар в пункты продажи. Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 1,6 млн грн.
Досудебное расследование завершено, женщине сообщено о подозрении, обвинительный акт направлен в суд.
Дополнительно
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН рассказал, что без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности.
В свое время была идея создания тематического реестра по производителям. Государственная налоговая служба предоставила нам перечень компаний, которые имеют лицензию на продажу табачной продукции - это более 50 представителей. Далее предполагалось предоставление компаниями эталонных образцов продукции. Часть информации мы получили, но эта работа не находит максимально эффективного отклика, который мог бы быть. Кроме того, эксперты имеют все технические возможности для проведения скажем так непосредственных мониторинговых визитов на производства. Шаги просты - приезд специалистов, производство нескольких пачек в их присутствии, оперативный анализ всех характеристик на месте (табак, упаковка, фильтровальные элементы, другие составляющие и их признаки), заключение здесь и сейчас. Постановления о назначении экспертиз по исследованию фактов нелегального производства табачной продукции сейчас поступают в количестве десятков в день, государство должно иметь ясность в этом вопросе