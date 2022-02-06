На Курилах прокинувся вулкан Ебеко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. На Курильських островах, Росія, прокинувся вулкан Ебеко. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал Mash.
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"Хто красунчик? Вулкан Ебеко красунчик. Прокинувся серед зими на Курилах і почав вивергатися. На Канарах це було лихом, місцеві ж радіють і кличуть в гості всіх, хто ще не бачив", - йдеться в повідомленні.
Довідка
Ебеко — діючий вулкан на острові Парамушир Великої Курильської гряди. Це складний стратовулкан з декількома вершинними кратерами і один з найактивніших вулканів Курильських островів. Його висота 1 156 м.