На Курилах проснулся вулкан Эбеко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. На Курильских островах, Россия, проснулся вулкан Эбеко. Об этом пишет УНН со сслыкой на Telegram-канал Mash.
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"Кто красавчик? Вулкан Эбеко красавчик. Проснулся среди зимы на Курилах и начал извергаться. На Канарах это было бедствием, местные же радуются и зовут в гости всех, кто ещё не видел", - говорится в сообщении.
Справка
Эбеко — действующий вулкан на острове Парамушир Большой Курильской гряды. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами и один из самых активных вулканов Курильских островов. Его высота 1 156 м.