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15 марта, 19:03 • 103730 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 136712 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119683 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113495 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102704 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100401 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88568 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 121123 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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На Курилах проснулся вулкан Эбеко

На Курилах проснулся вулкан Эбеко

Киев • УНН

 • 24261 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. На Курильских островах, Россия, проснулся вулкан Эбеко. Об этом пишет УНН со сслыкой на Telegram-канал Mash.

Цитата

"Кто красавчик? Вулкан Эбеко красавчик. Проснулся среди зимы на Курилах и начал извергаться. На Канарах это было бедствием, местные же радуются и зовут в гости всех, кто ещё не видел", - говорится в сообщении.

Справка

Эбеко — действующий вулкан на острове Парамушир Большой Курильской гряды. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами и один из самых активных вулканов Курильских островов. Его высота 1 156 м.

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