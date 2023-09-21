На Куп'янському та Лиманському напрямках росіяни посилюють передові підрозділи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. російські війська посилюють штурмові та танкові підрозділи на Куп'янському та Лиманському напрямках. Про це повідомив виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович, передає УНН з посиланням на Military Media Center.
Деталі
На Куп'янському та Лиманському напрямках російські окупанти продовжують доукомплектовувати штурмові та танкові підрозділи.
Крім того, інженерно-саперні групи ворога приховано облаштовують проходи у власних мінно-вибухових загородженнях.
Загалом за минулий тиждень росіяни здійснили 21 авіаційний удар і близько 800 обстрілів з важкого озброєння на даних напрямках.
Доповненя
На Мелітопольському напрямку підрозділи «Гвардії наступу» просунулись вглиб оборони росіян, а також по фронту, попри потужний спротив та мінування.