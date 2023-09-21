На Купянском и Лиманском направлениях россияне усиливают передовые подразделения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. российские войска усиливают штурмовые и танковые подразделения на Купянском и Лиманском направлениях. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович, передает УНН со ссылкой на Military Media Center.
Детали
На Купянском и Лиманском направлениях российские оккупанты продолжают доукомплектовывать штурмовые и танковые подразделения.
Кроме того, инженерно-саперные группы врага скрыто обустраивают проходы в собственных минно-взрывных заграждениях.
Всего за прошедшую неделю россияне совершили 21 авиационный удар и около 800 обстрелов из тяжелого вооружения на данных направлениях.
Дополнения
На Мелитопольском направлении подразделения «Гвардии наступления» продвинулись вглубь обороны россиян, а также по фронту, несмотря на мощное сопротивление и минирование.