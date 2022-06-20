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На "Краковці" полегшили перетин кордону до Польщі

На "Краковці" полегшили перетин кордону до Польщі

Київ • УНН

 • 143997 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. На пропускному пункті «Краковець-Корчова» на кордоні України та Польщі збільшили кількість смуг для вантажівок з 4 до 10 та створили 6 павільйонів для митного і паспортного контролю. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

Деталі

Це перший етап проєкту «Відкритий кордон», який реалізується в межах домовленостей Президентів України та Польщі. Усього за 10 днів пропускну спроможність на цьому пункті пропуску збільшили на 50%. Далі планується облаштування ще 5 пунктів для вантажівок, а також будівництво нового автобусного терміналу.

Цитата

«Тепер перетинати кордон через ПП «Краковець-Корчова» суттєво легше. Сподіваємося, що цього кордону скоро не буде. Наразі ж продовжуємо працювати спільно з польською стороною, щоб позбутися вузьких місць на західному кордоні та покращити логістику в напрямку Україна – Польща та ЄС», – зазначив Козицький.

Нагадаємо

Президент Республіки Польща Анджей Дуда заявив, що кордону між Польщею та Україною фактично не буде на десятиліття, а може бути, що і на сторіччя.

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