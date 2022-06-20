На "Краковце" облегчили пересечение границы в Польшу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. На пропускном пункте «Краковец-Корчова» на границе Украины и Польши увеличили количество полос для грузовиков с 4 до 10 и создали 6 павильонов для таможенного и паспортного контроля. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.
Детали
Это первый этап проекта «Открытая граница», которая реализуется в рамках договоренностей Президентов Украины и Польши. Всего за 10 дней пропускную способность в этом пункте пропуска увеличили на 50%. Далее планируется обустройство еще 5 пунктов для грузовиков, а также строительство нового автобусного терминала.
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«Теперь пересекать границу через ПП «Краковец-Корчова» существенно легче. Надеемся, что этой границы скоро не будет. Сейчас продолжаем работать совместно с польской стороной, чтобы избавиться от узких мест на западной границе и улучшить логистику в направлении Украины – Польша и ЕС», – отметил Козицкий.
Напомним
Президент Республики Польша Анджей Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной фактически не будет на десятилетие, а может быть, что и на столетие.