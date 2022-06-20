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На "Краковце" облегчили пересечение границы в Польшу

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. На пропускном пункте «Краковец-Корчова» на границе Украины и Польши увеличили количество полос для грузовиков с 4 до 10 и создали 6 павильонов для таможенного и паспортного контроля. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

Детали

Это первый этап проекта «Открытая граница», которая реализуется в рамках договоренностей Президентов Украины и Польши. Всего за 10 дней пропускную способность в этом пункте пропуска увеличили на 50%. Далее планируется обустройство еще 5 пунктов для грузовиков, а также строительство нового автобусного терминала.

Цитата

«Теперь пересекать границу через ПП «Краковец-Корчова» существенно легче. Надеемся, что этой границы скоро не будет. Сейчас продолжаем работать совместно с польской стороной, чтобы избавиться от узких мест на западной границе и улучшить логистику в направлении Украины – Польша и ЕС», – отметил Козицкий.

Напомним

Президент Республики Польша Анджей Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной фактически не будет на десятилетие, а может быть, что и на столетие.

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