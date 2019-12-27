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На КПВВ на Донбасі в чергах застрягли 270 автівок

На КПВВ на Донбасі в чергах застрягли 270 автівок

Київ • УНН

 • 10511 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Зранку в п'ятницю, 27 грудня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах застрягли 270 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 15/55; "Мар’їнка" – 0/90; "Новотроїцьке" – 20/50; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі додали, що за минулу добу пасажиро-транспортний потік був динамічним та значно збільшився. Загалом через КПВВ прослідувало 53,6 тисячі осіб та 5,7 тисячі транспортних засобів. 

Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.

Нагадаємо, в Україні спростили перетин межі Херсонщини з Кримом для дітей від 14 до 16 років.

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