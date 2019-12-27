На КПВВ на Донбассе в очередях застряли 270 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Утром в пятницу, 27 декабря, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях застряли 270 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/55; "Марьинка" - 0/90; "Новотроицкое" - 20/50; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и значительно увеличился. В общем через КПВВ последовало 53,6 тысячи человек и 5,7 тысячи транспортных средств.
Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
Напомним, в Украине упростили пересечение границы Херсонской области с Крымом для детей от 14 до 16 лет.