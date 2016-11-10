На кордоні з Польщею у чергах застрягли 1,25 тис. автомобілів - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Станом на 15:00 четверга на кордоні України і Польщі у восьми пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стоять 1250 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 250 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін", ще 150 - у ПП "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.
У Львівській області у ПП "Шегині - Медика" своєї черги очікували ще 170 автівок, у ПП "Угринів - Долгобичув" - 90, у ПП "Краковець - Корчова" - 140, у ПП "Грушів - Будомєж" - 150, у ПП "Смільниця - Кросценко" - 50, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 250 автомобілів.
Окрім того, на кордоні з Угорщиною у ПП "Лужанка - Берегшурань" перебувало 80 автомобілів, у ПП "Вилок - Тісабеч" - ще 20 автівок.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 15:00 не зафіксовано.