На границе с Польшей в очередях застряли 1,25 тыс. автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. По состоянию на 15:00 четверга на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стоят 1250 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 250 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 150 - ПП "Ягодин-Дорогуск" в Волынской области.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 170 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 90, в ПП "Краковец - Корчева" - 140, в ПП "Грушев - Будомеж" - 150, в ПП " Смильныця - Кросценко" - 50, в ПП "Рава-Русская - Гребенное" - 250 автомобилей.
Кроме того, на границе с Венгрией в ПП "Лужники - Берегшурань" находилось 80 автомобилей, в ПП "Вилок - Тисабеч" - еще 20 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 15:00 не зафиксировали.