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Актуальне
На концесію порту Ольвія подали три заявки

На концесію порту Ольвія подали три заявки

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Компанії з Катару та України заявили про участь у концесійному конкурсі у порту Ольвія, загалом подали три заявки. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

"Завершився прийом заявок на конкурс щодо передачі в концесію майна ДП "Стивідорна компанія "Ольвія", який тривав з 18 жовтня. За цей час до конкурсної комісії надійшло 3 заявки від українських та міжнародних компаній. Учасниками концесійного конкурсу є портові оператори з України та Катару", - повідомили у міністерстві.

Як зазначається, дві компанії з трьох попередньо кваліфіковані для участі в наступному етапі. "Щодо третьої, то рішення конкурсною комісією наразі не прийнято, оскільки заявку було подано в останній день прийому заявок", - додали у відомстві.

"Конкурсні пропозиції на участь в конкурсі було подано двома компаніями: Кютерміналз та об’єднанням ТОВ Морське агентство "Пітерс" та ТОВ "Протто-Газолін", - зазначили у Мінінфраструктури.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій наголосив, що від реалізації концесійного проекту в порту "Ольвія" очікується 66 млн дол. інвестицій та мінімум 3 млн дол. муніципальних інвестицій в наступні 35 років. А також 3 млн дол. щорічних концесійних платежів.

Наступний етап, оцінка конкурсних пропозицій учасників та визначення переможця, відбудеться 21 січня 2020 року.

Нагадаємо, на концесію порту Херсон подали заявки чотири великі інвестори.

Також нагадаємо, у січні 2020 року планується оголошення переможців у концесійних конкурсах у портах Ольвія та Херсон.

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