На концесію порту Ольвія подали три заявки

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Компанії з Катару та України заявили про участь у концесійному конкурсі у порту Ольвія, загалом подали три заявки. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.