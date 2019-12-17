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На концессию порта Ольвия подали три заявки

На концессию порта Ольвия подали три заявки

Киев  •  УНН

 • 10568 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Компании из Катара и Украины заявили об участии в концессионном конкурсе в порту Ольвия, в общем подали три заявки. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Завершился прием заявок на конкурс по передаче в концессию имущества ГП "Стивидорная компания "Ольвия", который проходил с 18 октября. За это время в конкурсную комиссию поступило 3 заявки от украинских и международных компаний. Участниками концессионного конкурса является портовые операторы из Украины и Катара", - сообщили в министерстве.

Как отмечается, две компании из трех предварительно квалифицированы для участия в следующем этапе. "Что касается третьей, то решение конкурсной комиссией пока не принято, поскольку заявка была подана в последний день приема заявок", - добавили в ведомстве.

"Конкурсные предложения на участие в конкурсе было подано двумя компаниями: Кютерминалз и объединением ООО Морское агентство "Питерс" и ООО "Протто-Газолин", - отметили в Мининфраструктуры.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что от реализации концессионного проекта в порту "Ольвия" ожидается 66 млн долл. инвестиций и минимум 3 млн долл. государственных инвестиций в следующие 35 лет. А также 3 млн долл. ежегодных концессионных платежей.

Следующий этап, оценка конкурсных предложений участников и определение победителя, состоится 21 января 2020 года.

Напомним, на концессию порта Херсон подали заявки четыре больших инвестора.

Также напомним, в январе 2020 года планируется объявление победителей в концессионных конкурсах в портах Ольвия и Херсон.

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