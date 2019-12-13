Переможців конкурсу на концесію порту Ольвія оголосять в січні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У січні 2020 року оголосять переможців у концесійних конкурсах у порту Ольвія. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури України.
“17 грудня 2019 року буде оголошено учасників конкурсу у порту Ольвія, а вже у січні 2020 року планується оголошення переможців у концесійних конкурсах у портах Ольвія та Херсон”, — сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Він додав, що окрім цих двох портів, в планах на 2020 рік також проведення концесійних конкурсів у портах Маріуполь, Бердянськ, Чорноморськ та Одеса.
“Позиція уряду є чіткою — налагодження взаємовигідної співпраці держави та приватного бізнесу”, — додав Владислав Криклій.
Нагадаємо, на концесію порту Херсон подали заявки чотири великі інвестори.