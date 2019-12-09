На концесію порту Херсон подали заявки чотири великі інвестори

"Заявки подали 4 великі інвестори, серед яких досвідчені портові оператори з України, Туреччини, Грузії та Швейцарії. Уже в першій декаді 2020 року буде обрано переможця прозорого конкурсу", - вказали в уряді.

Як зазначається, реалізація цього "кейсу" - це +1,37 млрд грн інвестицій в порт і +14,3 млрд грн - у бюджет. Крім того, +5% пайовий внесок інвестора від загальної вартості об’єктів нового будівництва. "Це означає, що інвестор має вкладати кошти в будівництво ключових об'єктів порту та прилеглих територій. Серед них - інвестиції на мінімум 11 млн грн для капітального ремонту доріг у місті Херсон поруч із морським портом, а також додаткові кошти на інші дороги міста протягом 30 років", - додали в Кабміні.

"Важливо, що серед інвесторів дві успішні міжнародні компанії з величезним досвідом роботи в портовій галузі, які вперше працюватимуть в Україні та зможуть привнести новий, міжнародний досвід. Такий склад учасників також свідчить про підвищення рівня довіри до України з боку міжнародної спільноти", - підкреслили в уряді.

Нагадаємо, заявки на конкурс на концесію порту Херсон можна було подавати з 8 жовтня.