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На концесію порту Херсон подали заявки чотири великі інвестори

На концесію порту Херсон подали заявки чотири великі інвестори

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. На конкурс щодо передачі в концесію майна держпідприємства "Херсонський морський торговельний порт", прийом заявок на який тривав з 8 жовтня і завершився сьогодні, подали заявки чотири великі інвестори. Про це УНН повідомляє з посиланням на Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

"Заявки подали 4 великі інвестори, серед яких досвідчені портові оператори з України, Туреччини, Грузії та Швейцарії. Уже в першій декаді 2020 року буде обрано переможця прозорого конкурсу", - вказали в уряді.

Як зазначається, реалізація цього "кейсу" - це +1,37 млрд грн інвестицій в порт і +14,3 млрд грн - у бюджет. Крім того, +5% пайовий внесок інвестора від загальної вартості об’єктів нового будівництва. "Це означає, що інвестор має вкладати кошти в будівництво ключових об'єктів порту та прилеглих територій. Серед них - інвестиції на мінімум 11 млн грн для капітального ремонту доріг у місті Херсон поруч із морським портом, а також додаткові кошти на інші дороги міста протягом 30 років", - додали в Кабміні.

"Важливо, що серед інвесторів дві успішні міжнародні компанії з величезним досвідом роботи в портовій галузі, які вперше працюватимуть в Україні та зможуть привнести новий, міжнародний досвід. Такий склад учасників також свідчить про підвищення рівня довіри до України з боку міжнародної спільноти", - підкреслили в уряді.

Нагадаємо, заявки на конкурс на концесію порту Херсон можна було подавати з 8 жовтня.

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