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На концессию порта Херсон подали заявки четыре крупных инвестора

На концессию порта Херсон подали заявки четыре крупных инвестора

Киев  •  УНН

 • 16598 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. На конкурс по передаче в концессию имущества госпредприятия "Херсонский морской торговый порт", прием заявок на который продолжался с 8 октября и завершился сегодня, подали заявки четыре крупных инвестора. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

"Заявки подали 4 крупных инвестора, среди которых опытные портовые операторы из Украины, Турции, Грузии и Швейцарии. Уже в первой декаде 2020 года будет избран победитель прозрачного конкурса", - указали в правительстве.

Как отмечается, реализация этого "кейса" - это +1,37 млрд грн инвестиций в порт и +14,3 млрд грн - в бюджет. Кроме того, +5% паевой взнос инвестора от общей стоимости объектов нового строительства. "Это означает, что инвестор должен вкладывать средства в строительство ключевых объектов порта и прилегающих территорий. Среди них - инвестиции на минимум 11 млн грн для капитального ремонта дорог в городе Херсон рядом с морским портом, а также дополнительные средства на другие дороги города в течение 30 лет", - добавили в Кабмине.

"Важно, что среди инвесторов две успешные международные компании с огромным опытом работы в портовой отрасли, которые впервые будут работать в Украине и смогут привнести новый, международный опыт. Такой состав участников также свидетельствует о повышении уровня доверия к Украине со стороны международного сообщества", - подчеркнули в правительстве.

Напомним, заявки на конкурс на концессию порта Херсон можно было подавать с 8 октября.

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