На концерті пам’яті Степана Гіги виступлять його діти та відомі вітчизняні зірки
Київ • УНН
28 березня у Києві відбудеться концерт пам'яті народного артиста України Степана Гіги, який помер 12 грудня 2025 року. У заході візьмуть участь майже 50 українських артистів, серед яких FIЇNKA, alyona alyona, Наталія Бучинська, Оля Цибульська та інші.
У Києві 28 березня відбудеться концерт, присвячений пам’яті видатного українського співака та народного артиста України Степана Гіги, який пішов із життя 12 грудня 2025-го року. Відомо, що участь у заході візьмуть відомі вітчизняні артисти. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву дітей знаменитості.
Деталі
На сторінці померлого артиста в Instagram своє звернення опублікували його діти Степан Гіга-молодший та Квітослава Гіга. Вони звернулися до підписників та розповіли, що на концерті, присвяченому пам’яті їхнього легендарного батька, візьмуть участь майже 50 артистів.
Відомо, що пісенне дійство відбудеться у "Палаці спорту" - одній із найбільших концертних арен країни.
Серед учасників заходу - діти артиста, а також такі селебритіс, як: FIЇNKA, alyona alyona, Наталія Бучинська, Оля Цибульська, Злата Огнєвіч, Олена Тополя, Геля Зозуля, Віктор Бронюк, Volkanov, Роман Спорпіон, Dima Prokopov, Артем Пивоваров та гурти "Лісапетний батальйон", "Зорепад", TVORCHI.
Це буде вечір, де кожна нота звучатиме з любов’ю, а кожна пісня - як обійми, що знову з’єднають нас із найдорожчим
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв про те, що Христина Соловій не братиме участі в концерті пам'яті Степана Гіги, оскільки дізналася про своє запрошення лише після оголошення списку учасників.