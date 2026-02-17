На концерті пам’яті Степана Гіги виступлять його діти та відомі вітчизняні зірки

28 березня у Києві відбудеться концерт пам'яті народного артиста України Степана Гіги, який помер 12 грудня 2025 року. У заході візьмуть участь майже 50 українських артистів, серед яких FIЇNKA, alyona alyona, Наталія Бучинська, Оля Цибульська та інші.