Ексклюзив
14:26 • 1622 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
12:59 • 7458 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23 • 12035 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15 • 13114 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
09:48 • 16086 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 23152 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 32937 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 44125 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 52180 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 38735 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
На концерті пам’яті Степана Гіги виступлять його діти та відомі вітчизняні зірки

Київ • УНН

 • 78 перегляди

28 березня у Києві відбудеться концерт пам'яті народного артиста України Степана Гіги, який помер 12 грудня 2025 року. У заході візьмуть участь майже 50 українських артистів, серед яких FIЇNKA, alyona alyona, Наталія Бучинська, Оля Цибульська та інші.

На концерті пам’яті Степана Гіги виступлять його діти та відомі вітчизняні зірки

У Києві 28 березня відбудеться концерт, присвячений пам’яті видатного українського співака та народного артиста України Степана Гіги, який пішов із життя 12 грудня 2025-го року. Відомо, що участь у заході візьмуть відомі вітчизняні артисти. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву дітей знаменитості.

Деталі

На сторінці померлого артиста в Instagram своє звернення опублікували його діти Степан Гіга-молодший та Квітослава Гіга.  Вони звернулися до підписників та розповіли, що на концерті, присвяченому пам’яті їхнього легендарного батька, візьмуть участь майже 50 артистів.

Відомо, що пісенне дійство відбудеться у "Палаці спорту" - одній із найбільших концертних арен країни.

Серед учасників заходу - діти артиста, а також такі селебритіс, як: FIЇNKA, alyona alyona, Наталія Бучинська, Оля Цибульська, Злата Огнєвіч, Олена Тополя, Геля Зозуля, Віктор Бронюк, Volkanov, Роман Спорпіон, Dima Prokopov, Артем Пивоваров та гурти "Лісапетний батальйон", "Зорепад", TVORCHI.

Це буде вечір, де кожна нота звучатиме з любов’ю, а кожна пісня - як обійми, що знову з’єднають нас із найдорожчим 

- говориться на сторінці Гіги.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв про те, що Христина Соловій не братиме участі в концерті пам'яті Степана Гіги, оскільки дізналася про своє запрошення лише після оголошення списку учасників.

Станіслав Кармазін

СуспільствоКультураПодії